Massedrap i Syria sår tvil om Syrias nye ledelse

De siste dagene er det meldt om rene hevnaksjoner mot sivile i byer og landsbyer der befolkningen tilhører Syrias alawittiske minoritet. Nesten 1000 sivile er drept, ifølge eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Drapene på sivile begynte etter at det brøt ut kamper i Latakia og andre områder vest i landet – mellom landets nye regjeringsstyrker og væpnede menn med lojalitet til Bashar al-Assads styrtede regime.

– Militskaoset som vi så i de alawittiske kystbyene, forteller oss at den nye syriske hæren ikke har kontroll, sier Joshua Landis, en Syria-forsker ved University of Oklahoma.

Svekket tillit

Han mener volden kommer til å skape problemer for president Ahmed al-Sharaas forsøk på å befeste makten og overbevise verdenssamfunnet om at han kan styre landet.

Sharaa tilhørte under borgerkrigen den islamistiske delen av opprørsbevegelsen. Han har proklamert at den nye regjeringen skal beskytte alle Syrias minoriteter, og at det syriske folket er ett, men han har tilsynelatende ikke full kontroll over alle de væpnede gruppene som han formelt skulle hatt kommandoen over.

I tillegg til at nær 1000 sivile meldes drept, er hundrevis av væpnede menn drept i kampene, ifølge SOHR.

– Operasjon avsluttet

Mandag meldte en talsmann for forsvarsdepartementet i Damaskus at militæroperasjonen i kystområdene var avsluttet.

– Våre styrker klarte å nøytralisere sikkerhetscellene og restene av regimet i en rekke byer i provinsene Latakia og Tartus, opplyste Hassan Abdul Ghany, ifølge statlige medier.

Han kom også med en illevarslende trussel mot de som tilhørte Assad-regimet.

– Til restene av det beseirede regimet og til dets flyktende offiserer er vårt budskap klart og tydelig. Hvis dere vender tilbake, så vender også vi tilbake, og dere vil stå overfor menn som ikke vet hvordan de skal trekke seg tilbake, og som ikke har noen nåde med dem som har hendene dekket av blod fra uskyldige, lyder meldingen.

Han sier også at landets sikkerhetsstyrker fortsatt leter etter «sovende celler» og rester etter det tidligere regimet som deltok i opprøret.

Familier drept

Tallet på drepte sivile er ikke bekreftet av andre kilder, men flere medier har rapportert om grufulle overgrep gjennom øyevitner og overlevende. Hele familier skal ha blitt likvidert.

Andre har fortalt at de var øyenvitner til at deres nærmeste ble drept. Det er også blitt meldt at sikkerhetsstyrker og lojale militser sjekket identitetspapirene til sivile for å se hvilken folkegruppe de tilhørte.

Mange av innbyggerne i Latakia og Tartus er alawitter fra den samme sjiamuslimske minoriteten som Assad-familien, som styrte Syria med jernhånd i over 50 år.

Sharaa lovet søndag en uavhengig etterforskning av rapportene om massedrap på sivile.

Verden fordømmer

FN, Den arabiske liga, USA, Storbritannia og flere andre regjeringer fordømte i helgen volden. FN har også fordømt drapene og uttrykt stor bekymring.

Mandag ba også Kina og Russland om at kampene må stanse.

– Kina følger nøye med å situasjonen i Syria og er bekymret for det store antallet ofre forårsaket av disse væpnede sammenstøtene, sier talsperson for utenriksdepartementet Mao Ning.

Etter Kinas oppfordring kom det en uttalelse fra Syrias forsvarsdepartement om at militæroperasjonen ved kysten er avsluttet.

