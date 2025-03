Kraftig aksjefall i USA – går mot den verste dagen på årevis

Også industriindeksen Dow Jones var kraftig preget og falt over 1000 poeng, rundt 2,5 prosent ned. Ifølge nyhetsbyrået AP kan mandag bli den verste dagen for S&P 500 siden 9. mai 2022 dersom utviklingen fortsetter.

Blant enkeltaksjene gikk det hardt utover Elon Musks Tesla, som var ned over 15 prosent ved 14-tiden i New York.

Investorene synes å være bekymret for president Donald Trumps økonomiske politikk og hvor store konsekvenser han er villig til å godta for å få innført tollregimet han har planlagt.

Svingningene kommer etter at aksjemarkedene virket noe beroliget ved utgangen av forrige uke, da USAs sentralbanksjef Jerome Powell sa økonomien var på et godt sted.

Søndag ville ikke Trump avvise muligheten for en resesjon da han fikk et direkte spørsmål om muligheten for det i løpet av året. Han sa i stedet at han mislikte å forutsi ting.

– Det er en overgangsperiode fordi det vi gjør er veldig stort. Vi bringer rikdom tilbake til USA. Det er en stor ting, sa presidenten i et intervju med Fox News.

