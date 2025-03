Hamas: Israel fortsetter å bryte løfter

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Den israelske okkupasjonsmakten fortsetter å gå tilbake på avtalen og nekter å starte den andre fasen, sier Hamas i en uttalelse mandag.

Gruppen sier også at det er tydelig at Israel ønsker å unnvike og trenere avtalen som ble inngått i januar.

En israelsk delegasjon var mandag ventet i Qatars hovedstad Doha for å fortsette forhandlingene om en fortsatt våpenhvile. Men det er ingen tegn til at Israel ønsker å forhandle om en fase nummer to, som vil innebære en mer permanent våpenhvile.

I stedet ønsker landet en forlengelse av fase én slik at løslatelsen av gislene kan fortsette uten av israelske soldater trekker seg ut.

Israel varslet søndag at de kutter strømmen til Gaza etter å ha stanset all nødhjelp til området noen dager før. Den eneste strømkabelen som går mellom Israel og Gaza nå, har bidratt til å holde Gazas viktigste vannrenseanlegg i gang.

Folk flest bruker solenergi og generatorer for å få strøm til andre formål.

Hundretusener av Gazas innbyggere bor nå i telt ettersom boligene deres ligger i grus. Temperaturen har den siste tiden vært på rundt 12 grader om natten.

– Å kutte strømmen til Gaza etter å ha fratatt Gaza mat, medisiner og vann, er et desperat forsøk på å presse vårt folk og deres motstand, sier en av Hamas' øverste ledere Izzat al-Rishq.

Tyskland trapper opp kritikken mot Israel

Tyskland uttrykker dyp uro for Israels struping av nødhjelp og strøm til Gazastripen og understreker at landet handler i strid med folkeretten.

– Vi merker oss med stor bekymring strømstansen og diskusjonen om å stanse vannforsyningene, sier talsperson for det tyske utenriksdepartementet, Kathrin Deschauer, mandag.

– Slike handlinger er eller vil være uakseptable og ikke i tråd med forpliktelsene Israel har i henhold til folkeretten, sier hun videre.

Tyskland frykter at de israelske tiltakene kommer til å utløse en ny humanitær krise i det palestinske området, som «igjen er truet av matmangel».

Regjeringen i Berlin ber også den israelske regjeringen om å fjerne alle restriksjoner på alle former for nødhjelp til Gaza med øyeblikkelig virkning.

