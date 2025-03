Flydrivstoff og giftig stoff på skipene som kolliderte i Nordsjøen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Av Are Føli/NTB og Anna Nesje/NTB

I en rapport fra Lloyd’s List Intelligence står det at konteinerskipet Solong hadde 15 beholdere eller konteinere med natriumcyanid om bord.

Opplysningene siteres av BBC, nyhetsbyrået Reuters og Sky News. Ifølge Sky News kan beholderne eksplodere hvis de utsettes for varme eller vanninntrengning.

Begge skipene begynte å brenne etter kollisjonen som skjedde utenfor østkysten av Nord-England mandag formiddag.

Om natriumcyanid har lekket ut, er foreløpig ikke kjent.

Kjemiske prosesser

Natriumcyanid brukes blant annet til utvinning av gull og sølv og forskjellige kjemiske prosesser. Stoffet betegnes som svært giftig og hurtigvirkende av Store norsk leksikon.

Ifølge britiske Health Security Agency (UKHSA) kan stoffet forårsake hodepine, kvalme, forvirring, hjerteproblemer og i alvorlige tilfeller død.

Konteinerskipet kolliderte med tankskipet Stena Immaculate. Det fraktet flydrivstoff for forsvarsdepartementet i USA, ifølge BBC.

Tankskipet var chartret av Military Sealift Command (MSC), opplyser en talsperson for MSC, som siteres av nyhetsbyrået AFP. MSC har ansvar for skipstransport for den amerikanske marinen.

Én fortsatt savnet

Begge skipene begynte å brenne etter sammenstøtet utenfor østkysten av England. Flere eksplosjoner ble utløst, og mannskapene ble evakuert.

Av de 14 besetningsmedlemmene på konteinerskipet Solong er én fortsatt savnet. Det opplyser selskapet Ernst Russ, som eier Solong, ifølge Sky News.

Tankskipet eies av det svenske selskapet Stena Bulk, som bekrefter overfor NTB at alle på dette skipet er reddet.

– Alle om bord er reddet, men vi kan foreløpig ikke si noe om lasten, sa markedsdirektør Lena Alvling i Stena Bulk mandag kveld.

Miljøvernere er bekymret for utslipp fra tankskipet, men det er foreløpig uklart hvor alvorlige miljøkonsekvensene vil bli. Det er ikke kjent hvor mye flydrivstoff som har rent ut i havet.

Etterforskning pågår

Det er ikke noe som tyder på at kollisjonen skyldes ondsinnede handlinger eller «andre aktører», sier to anonyme kilder, som jobber med maritim sikkerhet, til Reuters.

Tidligere på dagen siterte nettstedet GCaptain en kilde i Det hvite hus som antydet at etterforskerne ikke hadde utelukket sabotasje. Ulykken etterforskes av britiske Marine Accident Investigation Branch.

Skip som ligger til havn ved østkysten av England, fikk mandag kveld beskjed om å holde seg der de er.

Ifølge Sky News gjelder havnemyndighetenes ordre strekningen mellom Lincolnshire og East Yorkshire.