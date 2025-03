Danmark klar til å delta i ukrainsk fredsstyrke

Det opplyser utenriksminister Lars Løkke Rasmussen og forsvarsminister Troels Lund Poulsen etter et møte mandag.

– Danmark bidrar selvfølgelig i den fasen hvor det er våpenhvile eller faktisk fredsavtale, og det er behov, som del av noen sikkerhetsgarantier, for at europeisk militære er til stede i Ukraina, sier Løkke.

Storbritannia og Frankrike har tidligere antydet at de er åpne for å sende europeiske styrker til Ukraina dersom det skulle bli en del av en våpenhvileavtale som Ukraina ønsker.

– Vi har ikke tatt en beslutning om en konkret handling, det vil avhenge av hvordan ting utvikler seg, understreker Poulsen.

Tirsdag skal delegater fra over 30 land delta i samtaler i Paris om opprettelsen av en internasjonal fredsstyrke for Ukraina. En slik styrke skal ha som mål å avskrekke Russland fra å starte en ny offensiv etter at en eventuell våpenhvile trer i kraft.

– Alle kan se at det ikke er Danmark alene som kan gi den styrken som trengs for å sikre at en eventuell fredsavtale respekteres. Det krever en større koalisjon. Det er likevel viktig at Danmark i utgangspunktet er forberedt på å delta, sier Løkke.

