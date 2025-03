10 spørsmål og svar om valget på Grønland

– Jeg tror vi kommer til å få det. På den ene eller andre måten skal vi få det, sa Donald Trump om Grønland da han forrige uke talte til den amerikanske kongressen. Med Trumps stadige uttalelser om at USA ønsker å kjøpe eller på andre måter overta Grønland, har verdens største og tynnest befolkede øy kommet i sentrum for storpolitikken.

Tirsdag går de drøyt 56.000 grønlenderne til valgurnene. De skal velge de 31 som skal utgjøre øyas parlament. Valget blir omtalt som det «viktigste i landets historie» og får internasjonal oppmerksomhet på grunn av Trumps uttalelser og debatten om løsrivelse fra Danmark.

I utgangspunktet er det innenrikspolitikken som styres av parlamentet, men siden løsrivelse er et så aktuelt tema, er dette en av de viktigste sakene i valgkampen.

Grønlandsk politikk ligger nok ikke helt fremst i hjernebarken, så her er en oppfriskning med svar på noen sentrale spørsmål før tirsdagens valg:

Er Grønland europeisk eller amerikansk?

Grønland ligger på det nordamerikanske kontinentet, men rent geopolitisk er øya en del av Europa. Grønland er en del av kongeriket Danmark, men har en høy grad av selvstyre som sist ble utvidet i 2009.

Grønlands statsminister Mute B. Egede. (Sarah Meyssonnier/Reuters)

Hvilke partier stiller til valg, og hvem styrer nå?

Det er seks partier som stiller til valg. Fire av disse har søsterpartier i Danmark. Den nåværende regjeringen består av partiene Inuit Ataqatigiit, IA, og Siumut – søsterpartier til danske Socialistisk Folkeparti og Socialdemokraterne. I tillegg er det to partier som har borgerlige søsterpartier i Danmark, samt to partier som bare finnes på Grønland (Naleraq og selvstendighetspartiet Qulleq).

Lars West Johnsen: Vi som elsker Amerika

Hva bestemmer de selv på Grønland?

Grønlenderne bestemmer selv over innenrikspolitikk som skoler, helsepolitikk og infrastruktur. Forsvar og annen utenrikspolitikk styres fra København, og Kong Frederik er landets statsoverhode. Valutaen er danske kroner.

Er Grønland økonomisk selvstendige?

Nei. Danmark tilfører årlig knapt 4 milliarder danske kroner. Dette tilsvarer ca 40 prosent av Grønlands bruttonasjonalprodukt. Grønland importerer stort sett alle forbruksvarer, mens rundt 90 prosent av eksporten består av fisk og reker – ikke minst grønnlandsreker fra det statseide selskapet «Royal Greenland».

Hvilke andre saker enn selvstendighet er viktige i valgkampen?

Vanlige politiske saker er som alltid viktige. I år er eldreomsorg og renovering av gamle og slitte boliger i hovedstaden Nuuk blant de viktigste temaene. Grønland er rikt på mineraler og andre naturressurser. Hvorvidt landet skal starte med mineralutvinning som en del av prosessen med å bli økonomisk uavhengig av Danmark er en annen viktig sak.

Les også: Ekspert: – Kan ikke stole på det Trump sier om Nato (+)

Hvordan er amerikanerne til stede på Grønland?

Thule Air Base er et forsvarsanlegg som ble etablert av USA på vestsiden av Grønland på 1950-tallet. Bakgrunnen var en avtale som gikk ut på at USA, i regi av Nato, skulle bistå Danmark i forsvar av Grønland. Den ga i tillegg USA fri adgang overalt på Grønland.

I 2023 ble Thule omdøpt til Pituffik Space Base, som delvis henviser til stedets grønlandske navn. Thule er derfor et historisk stedsnavn som ikke brukes offisielt i dag.

Hvem bestemmer om Grønland skal være selvstendig?

Grønland bestemmer selv om det på et tidspunkt vil løsrive seg fra Danmark. Ifølge selvstyreloven skal det innledes forhandlinger mellom regjeringene i Danmark og på Grønland om gjennomføring av selvstendighet hvis det grønlandske folk ønsker det.

Hvordan kan Grønland bli selvstendig?

Grønland kan bli selvstendige hvis et flertall av befolkningen stemmer for det. Før en slik avstemning skal rammene for selvstendighet være forhandlet med Danmark og godkjent av parlamentet på Grønland - Inatsisartut. Hvis en slik folkeavstemning ender med flertall for løsrivelse, skal Folketinget i Danmark godkjenne det.

Hva bestemmes ikke på Grønland?

Grønland bestemmer ikke selv når det kommer til statsforfatning, statsborgerskap, Høyesterett, utenrikspolitikk og forsvarspolitikk. Det betyr at Grønland ikke kan inngå forsvarsavtaler med andre land uten at Danmark godkjenner det. Så lenge Grønland er en del av kongeriket Danmark, vil det dermed trolig også være opp til Danmark hvis det skulle bli aktuelt med en avtale om å overdra Grønland til eksempelvis USA.

Ønsker folk på Grønland å bli underlagt USA?

Nei. Alle de seks grønlandske partiene har avvist Donald Trumps ønske om å ta kontrollen over Grønland. Selvstyreformand Mute B. Egede har gjentatte ganger uttalt at Grønland er grønlendernes. En måling utført av Verian i januar viste også at 85 prosent av grønlenderne ikke ønsker å bli en del av USA.

Valget på Grønland skjer tirsdag 11. mars. Resultatet ventes å være klart rundt midnatt norsk tid.

Kilder: Nyhetsbyrået Ritzau, dansk TV2, Berlingske Tidende, Store Norske Leksikon.

Les også: Derfor har Elon Musk så mange barn