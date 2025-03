USA-kjenner: – Trump «adlet» Vance da han valgte ham

– J.D. Vance prøver nå å være mer Trump enn Donald Trump selv. Han visste hva han gjorde. Han skjønte at klippet med Zelenskyj kom til å bli spilt millioner av ganger.

Det sier tidligere Sky News- og BBC-journalist Lewis Goodall i en episode av den populære britiske podkasten The News Agents, som han leder sammen med Jon Sopel og Emily Maitlis.

Han viser til seansen med Trump, Vance og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i Det hvite hus nylig, der Zelenskyj ble skjelt ut – spesielt av Vance.

USAs visepresident J.D. Vance (t.v.) avbildet med Mike Johnson, speaker i Representantenes hus, i forbindelse med Donald Trumps tale til den amerikanske Kongressen nylig. (WIN MCNAMEE/AFP)

Trumps kronprins i USA

I tillegg trekker Goodall fram visepresidentens omstridte tale i München i februar. Der sa Vance blant annet at USA ikke anser Russland og Kina som de største truslene mot Europa, men at «den største trusselen kommer innenfra», noe som medførte sterke reaksjoner fra flere hold.

– Jeg tror vi kommer til å se mye mer av dette før neste valg. Fra Vance, men også de andre som ønsker å overta etter Trump, legger briten til.

Også svenske Jakob Stenberg mener at Vance forsøker å posisjonere seg som Trumps arvtaker for partiet og presidentstolen i 2028.

– J.D. Vance kalles ofte for Trumps kronprins, og det kan man forstå. Han deler det samme tankesettet, og er en ung politiker og visepresident. Han er bare 40 år gammel. Vance er dessuten populær i store kretser i Det republikanske partiet, sier Stenberg til Dagsavisen.

For ti år startet han podkasten Kongressen, som ukentlig gir lytterne et variert innblikk i amerikansk politikk. Stenberg brukes stadig som USA-ekspert i svenske medier, og jobber i tillegg som redaktør i svenske Tidningen Næringslivet (TN).

Jakob Stenberg leder den svenske USA-podkasten Kongressen, og følger amerikansk politikk svært tett. (Privat)

Men det Donald Trump har bygget opp, er noe helt unikt, minner svensken om.

– Det kretser veldig mye rundt hans personlighet og synspunkter. Derfor blir det feil å tro at Vance bare skal gå hen og «arve» MAGA og partiet.

– Han kan ikke «kopiere» Donald Trump

For hvis det nå blir Vance som blir kandidaten i 2028, blir det tøft, mener Stenberg.

– Vance kan ikke «kopiere» Trump, for han er ikke Trump. Han kan ikke holde taler på samme måte, han har ikke samme karisma, og han er ikke kjent på samme måte som presidenten. Husk at mange amerikanere har kjent til Trump siden 1970-tallet.

Republikanernes Donald Trump vant valget i høst, og er nå tilbake som USAs president. (JIM WATSON/AFP)

Foreløpig er det få andre åpenbare etterfølgere enn Trump, men det kan endre seg.

– Donald Trump «adlet» Vance da han valgte ham, og dette er Trumps parti, så det er naturlig at det akkurat nå ikke er noen åpenbare utfordrere til Vances kandidatur, poengterer Jakob Stenberg.

– Jeg tenker absolutt at Vance kommer til å gå for valgseier, men han kan ikke ta for gitt at han bare må ta en sjarmøretappe inn til mål. Mye i trumpismen utgår fra Trump som person, tilføyer han.

Trumpismen er en populistisk og nasjonalistisk strømning i amerikansk politikk (eller lignende strømning også andre steder), oppstått i forbindelse med Donald Trumps kandidatur (og seier) ved presidentvalget i 2016. (NAOB)

Vance, en «kamphund»?

Vance framstår nå som Trumps «kamphund», sier Stenberg.

– Jeg tror ikke en visepresident ville ha snakket på den måten Vance gjorde i Det ovale kontor (til Zelenskyj) uten at han hadde hatt Trumps «tillatelse» til å gjøre det.

Stenberg peker også på kontrasten mellom Vance og hans forgjenger i Trumps første periode som president.

– Mike Pence, Trumps forrige visepresident, var langt mer lavmælt. Han var mer en «klassisk» republikansk politiker.

Etter at Donald Trump tapte valget i 2020, prøvde han å overtale daværende visepresident Mike Pence (t.v.) til å hindre Kongressen i å godkjenne Joe Bidens seier. Pence nektet, og siden har forholdet mellom de to surnet. Her er Pence og Trump avbildet under begravelsen til tidligere president Jimmy Carter i januar i år. (Jacquelyn Martin/AP)

I The News Agents sier tidligere BBC-korrespondent Jon Sopel at Vance framstår mer ideologisk enn Trump. Det får han støtte i av Jakob Stenberg.

– Enkelt sagt kan man peke på Trump som mer transaksjonell, mens Vance er mer intellektuell, sier Stenberg til Dagsavisen.

– Trump jobber på instinkt, mens jeg tror Vance har en ganske gjennomarbeidet ideologi rundt hvordan han ser USA i framtiden. Han ser ut til å ha et mye mer isolasjonistisk tankesett. Jeg tror europeiske beslutningstakere ser på det som skremmende at Vance en dag kan bli president etter Trump, sier Sopel i The News Agents.

Fakta om J.D. Vance

40 år gammel. Født 2. august 1984 i Middleton i Ohio.

Er USAs visepresident. Ble visepresidentkandidat i Donald Trumps presidentvalgkamp i 2024, og duoen vant valget. Ble den 50. personen i embetet.

Het opprinnelig James Donald Bowman, men endret navn til James David med etternavnet Vance, morens pikenavn, etter at foreldrene ble skilt. Hovedsakelig vokst opp med besteforeldrene sine.

Gift med Usha Vance, som har indisk opphav. Har tre barn.

Vervet seg til det amerikanske marineinfanteriet etter videregående. Tjenestegjorde i militærets presseavdeling i Irak i under Irak-krigen.

Studerte statsvitenskap og filosofi ved Ohio State University og senere juss ved toppuniversitetet Yale. Jobbet i et advokatfirma og senere i et investeringsfond i California.

Skrev den bestselgende selvbiografien «Hillbillyens klagesang» i 2016, der han skildret den fattige oppveksten og familiebakgrunnen sin. Boken ble filmatisert i 2020, og filmen ble nominert til en Oscar.

Krass kritiker av Donald Trump under valgkampen i 2016. Endret imidlertid mening i 2020 og ble deretter en sterk tilhenger av Trump.

Valgt til senator for Ohio i 2022 for Republikanerne.

(Kilde: Britannica, New York Times, NTB, CNN)

USAs visepresident, republikaneren J.D. Vance. (Ben Curtis/AP)

