Syrias leder med fredsappell etter blodige kamper

– Vi kan leve sammen, sier Syrias nye leder Ahmed al-Sharaa søndag.

– Vi må i så stor grad som mulig bevare den nasjonale enheten og freden i samfunnet, og hvis Gud vil, kommer vi til å være i stand til å leve i fred i dette landet, sa Sharaa i en tale i en av Damaskus’ moskeer.

– Ha tillit til Syria, dette landet er et land som overlever. Det som nå skjer i Syria, er innenfor hva vi har forventet av utfordringer, sa han videre.

Hundrevis drept i hevnangrep

Talen ble holdt i en moské som ligger i bydelen Mazzah, der han vokste opp.

Syriske sikkerhetsstyrker og militser som er lojale mot den nye regjeringen i Damaskus, anklages for å ha likvidert 745 sivile alawitter vest i landet. Den styrtede presidenten Bashar al-Assad var alawitt, en gruppe som tilhører en sjiamuslimsk retning innen islam, mens flertallet av den syriske befolkningen er sunnimuslimer.

Uroen skal ha begynt med at om lag 200 medlemmer av landets nye sikkerhetsstyrker skal ha blitt drept i et samordnet angrep fra restene av Assad-regimets hær torsdag.

Etter dette brøt det ut kamper, samtidig som hundrevis av sivile innbyggere skal ha blitt rammet av hevnangrep.

Islamist-ledet regjering

De nye makthaverne består av tidligere opprørere, med sunnimuslimske Hayat Tahrir al-Sham (HTS) i spissen.

De har hevdet at drapene på sivile ble begått av militser som de ikke har hatt kontroll over, og som kom til områdene for å støtte de nye regjeringsstyrkene.

