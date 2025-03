Russland hevder å ha inntatt ukrainsk landsby i Sumy

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Ifølge en uttalelse fra forsvarsdepartementet søndag er det den lille landsbyen Novenke som nå kontrolleres av russiske soldater. Tidligere er det blitt meldt at Russland har innledet en stor offensiv mot Sumy.

Dette er et område av Ukraina som Russland så vidt greide å okkupere deler av i en kort periode i begynnelsen av invasjonen. Det ligger nordøst i Ukraina, og er ikke blant de fire ukrainske fylkene som Russland ønsker å innlemme i Russland, i strid med folkeretten.

Landsby i Donetsk

Lørdag avviste den ukrainske regjeringen at russerne hadde lyktes med noe større gjennombrudd. Ifølge meldingen hadde ukrainske soldater greid å stanse så grupper med russiske soldater som forsøkte å krysse grensen.

Søndag meldte Russland også at de har inntatt nok en landsby i Donetsk, som ligger lenger sør langs grensen mellom de to landene. Det er snakk om landsbyen Kostjantynopil, ifølge meldingen fra forsvarsdepartementet i Moskva.

119 russiske droner

Natt til søndag ble det meldt om omfattende russiske luftangrep mot Ukraina. Hele 119 droner skal ha vært rettet mot en rekke ukrainske regioner, deriblant hovedstaden Kyiv. Ukrainas luftvåpen oppgir at 71 av dem ble skutt ned, mens 37 ble meldt savnet uten at de nådde sine mål. Dronene skal ha forårsaket skader i seks regioner, men uten at det oppgis hva slags skader det er snakk om.

Lørdag kveld rammet en russisk glidebombe flere boligbygg i byen Druzjkivka i Donetsk, en av flere byer like ved frontlinjen. Tolv personer ble såret, deriblant ei 15 år gammel jente, ifølge ukrainske myndigheter.

