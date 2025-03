RFK jr. har tilbudt ansatte i USAs helsedepartement 25.000 dollar

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det melder NBC News, som viser til ikke navngitte kilder.

Beløpet tilsvarer rundt 270.000 norske kroner. Sluttpakketilbudet skal ha kommet i en epost fredag, men den skal ikke ha hatt en formell underskrift.

Tidsfristen for å svare er 14. mars.

I et intervju med Fox News i februar sa Kennedy at han har en liste over ansatte i departementet som han ønsker å bli kvitt.

– Hvis du er der inne og jobber for legemiddelindustrien, da synes jeg du skal slutte å jobbe for legemiddelindustrien, sa han.

Verken Det hvite hus eller har kommentert opplysningene.

Les også: – Tror vi kommer til å se mye mer av dette fra Vance (+)

Les også: Fnyser av Trump: – Putin skjønner at dette er en hul trussel

Les også: «Kaosagenten» Trump ryster Europa: – Det fins ingen vidundermedisin (+)