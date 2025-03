Ny tysk statsminister vil styrke Europas atommakt

CDU-lederen uttalte seg søndag til radiostasjonen Deutschlandfunk.

– Tyskland må snakke med Frankrike og Storbritannia om å sammen øke europeisk kjernefysisk avskrekking, sa den konservative lederen.

Etter at det ble klart at han blir landets neste leder, har Merz flere ganger brakt spørsmålet på banen.

Søndag henviste han til nylige samtaler om kjernefysisk avskrekking med den franske presidenten Emmanuel Macron. Der snakket de om å først å samkjøre landenes tanker rundt atomvåpen.

I tråd med Natos strategi

– Vi bør også trekke inn Storbritannia. Vi har fortsatt to atommakter i Europa, sa Merz, og minnet om at kjernefysisk avskrekkelse er betegnet som et kjerneelement i Natos strategi.

USA tillater noen natoland, inkludert Tyskland, tilgang til kjernefysiske våpen i tilfelle krig. Det tyske luftvåpenet har bombefly som kan frakte slike våpen fra USA.

Tyskland skal ikke ha egne våpen

Merz understreket at Tyskland ønsker å videreføre «den amerikanske atomparaplyen» og at samtalene vil baseres på denne. Han sa også at det ikke er aktuelt å tillate at Tyskland får ha sine egne kjernefysiske våpen.

Minst to traktater forhindret anskaffelse av atomvåpen for Tyskland. Den ene er Two Plus Four-avtalen, som lå til grunn for tysk gjenforening i 1990. Der ga Tyskland avkall på rett til å eie sine egne atomvåpen.

– Slik skal det fortsatt være, sa Merz.

