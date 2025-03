Mexicos president om tollpausen: – Dialog seiret

– Dialog seiret, sa president Sheinbaum da hun søndag pratet om hvorfor Donald Trumps tilbyr Mexico midlertidig pause på varslede tollsatser.

Sheinbaum talte til folkemengden på Zocalo-plassen i den mexicanske hovedstaden. Det skulle opprinnelig være et møte for å legge fram mottiltak mot USA, toll- og handelstiltak, som svar på Trumps straffetoll mot Mexico.

Ettersom Trump har besluttet å utsette tollsatsene, ble møtet til Sheinbaum i stedet en liten feiring. Trump sa sist uke at han utsatte tiltakene av respekt for Sheinbaum og la til at de to har et «veldig godt» forhold.

– Vi samles for å gratulere oss selv fordi, i forholdet til USA og med dets regjering, seiret dialog og respekt, sa Sheinbaum.

Hun erklærte seg optimist med tanke på handelsforholdet landene imellom i fremtiden. Samtidig advarte hun om at Mexico ikke kan gi fra seg selvråderett.

– Folket vårt kan heller ikke la seg påvirke av beslutninger tatt av utenlandske regjeringer, sa presidenten.

