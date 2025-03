Hamas og Israel skal være klare for ny forhandlingsrunde

En israelsk delegasjon kommer til å reise til Doha i Qatar mandag, opplyser kontoret til statsminister Benjamin Netanyahu.

I uttalelsen står det videre at Israel har akseptert invitasjonen fra USA-støttede meglere, men uten at det står noe mer om hva forhandlingene går ut på. Det er USA, Egypt og Qatar som megler i konflikten.

Samtidig melder Haaretz at Hamas har godkjent planene for å la en komité styre Gazastripen inntil det holdes valg, slik Den arabiske liga har foreslått.

Hamas skal ha stilt en rekke betingelser for at et overgangsstyre skal kunne etableres. Gruppen krever blant annet at Israel åpner grenseovergangene slik at nødhjelp kan slippes inn uten restriksjoner. Den krever også at Israel innleder forhandlinger om fase nummer to i våpenhvilen.

Hamas og USA i flere møter

Beskjeden kom etter at Hamas-representanter møtte etterretningstjenesten i Kairo, skriver den israelske avisen.

I forrige uke ble det meldt at USA hadde hatt direkte samtaler med Hamas. Dette skal ha provosert Israel, ifølge The Times of Israel.

Hamas bekrefter søndag at det er holdt flere møter mellom Hamas-ledere og USAs utsending i gisselsaker Adam Boehler, melder Reuters søndag.

Vil gjenoppta krigen

Deler av den israelske regjeringen samt Israels nye forsvarssjef ønsker å gjenoppta krigen, men ifølge Haaretz trenger Israel først grønt lys fra USAs president Donald Trump.

Ifølge en tidligere inngått avtale skulle Israel og Hamas ha blitt enige om en ny fase i våpenhvilen før første fase utløp for en drøy uke siden. Den andre fasen er ment å få en varig slutt på krigen.

En talsmann for Hamas, Hazem Qassem, understreker at gruppen er klar til å forhandle. Han viser også til at det er kommet «positive tegn».

Ifølge Qassem har gruppen ikke har noe imot å treffe amerikanske representanter ettersom de forstår at «det er USA som har makten til å legge press på Israel».

