Flyktninghjelpen i Syria: – Ekstremt bekymret

– Vi er ekstremt bekymret for tusenvis av sivile som er fanget i de pågående kampene i Syrias kystområder. Opptrappingen er en grusom påminnelse av at situasjonen i landet fortsatt er skjør, og at volden finnes fortsatt, sier Flyktninghjelpens landdirektør i Syria, Federico Jachetti.

– Det er kommet meldinger om at mange sivile er drept, anklager om summariske drap, omfattende fordrivelse og at tusenvis er fanget i sine hjem mens kampene raser rundt dem, skriver Jachetti videre.

Han ber om at alle befolkningsgrupper i Syria blir beskyttet og minner om at dette er en plikt alle parter har.

– Syriske familier over hele landet lengter etter et pusterom etter lange år med usikkerhet og frykt. Denne volden kan ødelegge enhver stabilitet som familier rundt omkring i landet kan ha begynt å føle, sier han videre.

Over 1000 mennesker er meldt drept etter at det torsdag brøt ut kamper mellom Syrias nye regjeringsstyrker og rester av det tidligere regimets regjeringshær. Over 745 av ofrene skal være sivile, ifølge Syrian Observatory for Human Rights. Det meldes om at hele familier som tilhører alawitt-minoriteten, er drept, inkludert kvinner og barn.

Tusenvis skal ha lagt på flukt fra kystområdene vest i Syria, blant annet fra kystbyene Latakia og Tartus.

