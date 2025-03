Elon Musk i ordkrig: – Vær stille, lille mann

– Vær stille, lille mann. Dere (Polen, journ.anm.) betaler en ørliten del av kostnadene. Og det fins ingen substitutt for Starlink, skriver Elon Musk på X.

Utspillet kommer fordi Polen, som betaler for utstyr som Ukraina trenger for å være koblet til Starlink, sier at de muligens vil trenge et alternativ hvis Elon Musks selskap viser seg å være upålitelig.

Starlink sikrer at Ukraina har tilgang til internett til tross for at Russland har ødelagt infrastruktur som tidligere ga landet nettforbindelse.

Polens utenriksminister Radoslaw Sikorski. (WOJTEK RADWANSKI/AFP)

Det er milliardæren, Tesla-eieren og Trump-rådgiveren Elon Musk som eier SpaceX, som står bak Starlink. Tidligere søndag la han ut et innlegg på X, der han skrev at Ukraina ville oppleve at hele frontlinjen kollapset «hvis jeg skrudde det av».

Polens utenriksminister Radoslaw Sikorski reagerer sterkt på det han opplever som en trussel, og i et innlegg på X skriver han at hvis Space X viser seg å være upålitelig, så må de se seg om etter andre leverandører, ifølge Reuters.

– Starlink for Ukraina blir betalt av det polske digitaliseringdepartementet til en pris på cirka 50 millioner dollar i året, skriver han.

Musk ber altså Sikorski om å «være stille» som følge av utenriksministerens svar. Foreløpig har Sikorski ikke svart på det siste utspillet.

Fakta om Starlink i Ukraina

Starlink er verdens største satellittbaserte kommunikasjonsnettverk – en såkalt megakonstellasjon. Det er eid av SpaceX, selskapet til milliardæren og Trump-rådgiveren Elon Musk.

Det finnes allerede over 7000 Starlink-satellitter i verdensrommet, og SpaceX har som mål å utplassere hele 42.000 satellitter for at systemet skal kunne gi nettilgang over hele verden.

To dager etter at Russland invaderte Ukraina for tre år siden, ba Ukraina SpaceX om å aktivere Starlink-nettet i landet. De første terminalene ankom landet to dager senere, 28. februar 2022.

Før dette hadde Russland innledet offensiven med å sette Ukrainas eget kommunikasjonsnettverk ut av spill.

Starlink har siden blitt brukt av både sivile ukrainere, soldater og regjeringen i Kyiv. Det fungerer som ryggraden i den digitale kommunikasjonen mellom soldater ved fronten.

Datastrømmen fra Starlink betyr blant annet at soldatene kan følge med på russiske soldaters bevegelser i sanntid og koordinere artilleriangrep langt raskere enn hvis de kun hadde hatt radiokommunikasjon.

I begynnelsen var det Space X som betale for nettverket, men siden juni 2023 har kostnadene blitt betalt av USAs forsvarsdepartement.

Ukraina har i dag minst 25.000 satellittmottakere, og Polen er den største bidragsyteren.

I februar ble det meldt at amerikanske forhandlere har truet med å stenge Ukrainas tilgang til Starlink hvis ikke landet signerer en mineralavtale med USA. Elon Musk har tidligere avvist påstandene.

