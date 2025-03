Alle fly til og fra Hamburg innstilt på grunn av streik

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Fra før av har fagforbundet Verdi varslet storstreik mandag, som kommer til å ramme hele 13 flyplasser rundt omkring i Tyskland. Men i Hamburg ble bakkemannskap tatt ut allerede da morgenskiftet skulle begynt å jobbe søndag morgen.

– Av denne grunn er flyplassen stengt, og det vil ikke være noen avganger eller ankomster hele dagen. Ta kontakt med flyselskapet ditt hvis du har spørsmål om flyreisen, heter det på X.

Verdi har tidligere varslet storstreik mandag, en streik som kan gå utover 800.000 passasjerer i blant annet Frankfurt, Berlin, München og Hamburg, ifølge flyplassforeningen ADV.

Rammer flygninger fra Norge

Norwegian opplyser til Dagbladet at en rekke av selskapets flygninger blir innstilt. Søndag gjelder det flygninger til og fra Hamburg, mens mandag gjelder det flygninger til og fra Berlin, Hamburg, samt til Düsseldorf, ifølge kommunikasjonssjef i Norwegian, Charlotte Holmbergh.

– Alle passasjerer som berøres, har blitt informert direkte av oss, og vi har satt opp ekstra flyginger til Tyskland i overmorgen, sier Holmberg.

SAS opplyser at det søndager ikke går direktefly mellom Norge og Hamburg, men at to flyginger fra København og Stockholm til Hamburg er innstilt, ifølge Dagbladet. SAS-flygninger kommer også til å bli rammet mandag.

Krever mer lønn

Verdi organiserer ansatte i offentlig sektor, og en stor andel av bakkemannskapet på tyske flyplasser omfattes av tariffavtalene i offentlig sektor.

Verdi krever 8 prosents lønnsøkning, eller minst 350 euro lønnsøkning i måneden, for sine medlemmer. I tillegg krever de høyere bonus og ytterligere tre fridager.

Tyskland har de siste ukene blitt rammet av en rekke streiker i forbindelse med lønnskonflikten. Torsdag deltok om lag 20.000 helsearbeidere i aksjonen, mens ansatte i barnehagene streiket fredag.

Les også: Syrias leder med fredsappell etter blodige kamper

Les også: Fnyser av Donald Trump: – Putin skjønner at det er en hul trussel

Les også: Musks Tesla raser utfor på New York-børsen