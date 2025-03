Tysk etterretningssjef tror Russland vil teste Nato-solidaritet

Natos artikkel fem sier at et angrep på et Nato-land anses som et angrep på alle.

– Vi håper virkelig at det ikke stemmer og at vi ikke blir satt i den vanskelige situasjonen at den blir testet. Men vi må anta at Russland vil teste oss, at Vestens samhold vil bli testet, sier han.

Når en test av Natos kollektive forsvarsklausul kan skje, avhenger av utfallet av krigen i Ukraina.

Om krigen ender tidligere enn 2029 eller 2030, vil Russland kunne utnytte sine tekniske, materielle og menneskelige ressurser til å bygge opp en trussel mot Europa tidligere, ifølge Kahl.

– Det er også mulig at konkrete trusler eller utpressingsforsøk fra Russland mot europeiske land kan skje tidligere enn beregnet, sier han.

– En tidligere slutt på krigen i Ukraina gjør at Russland kan konsentrere seg om det de egentlig ønsker, hovedsakelig Europa.

Ifølge Kahl ønsker Russland en framtidig maktfordeling som ligner på Europa på 90-tallet, men med Natos innflytelse svekket og sterkere russisk innflytelse vestover – ideelt sett uten en amerikansk tilstedeværelse i Europa.

Les også: Sør-Koreas president Yoon Suk-yeol løslatt fra varetekt

Les også: FN-rapport: Kvinners rettigheter svekkes av uro og konflikt

Les også: SOHR: Mer enn 300 sivile alawitter drept av syriske sikkerhetsstyrker