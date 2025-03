Musks Tesla raser utfor på New York-børsen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det var ytterligere fall i uka som gikk, og dermed har det vært nedgang hver uke i sju uker på rad for Tesla-aksjen, den lengste nedgangstiden på 15 år for selskapet til Elon Musk, ifølge CNBC.

Den nåværende kursen på 270 dollar er den laveste siden Donald Trump ble valgt til president i november.

Det representerer en full kuvending etter at Tesla hadde steget kraftig mens markedet så positivt på utsiktene til at Trump kunne velges til president, med støtte fra Musk. Toppen på 480 dollar per aksje ble nådd i midten av desember.

Flere banker, blant dem Bank of America, har nedjustert sine vurderinger av Tesla-aksjen som følge av dårlig salg blant annet i Europa, som kan knyttes til Musks støtte til det tyske ytre høyre-partiet AfD.

