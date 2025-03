Mann med palestinsk flagg klatret i Big Ben-tårn

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Politiet rykket ut til stedet i 7-tiden lørdag morgen etter meldinger om at en mann klatret i tårnet. Den barføtte mannen kom seg flere meter opp før han satte seg ned på en hylle med flagget.

Rundt klokken 10 forsøkte politi og brannvesen å få mannen ned med lift og megafon, men flere timer senere er mannen fortsatt ikke hentet ned.

Det var stort politioppbud på stedet og tilløp til kaos i området rundt Big Ben, Westminster Bridge og Palace of Westminster.

– Politiet er på stedet for å sørge for at hendelsen får en trygg slutt, opplyser politiet.

