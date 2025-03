Hamas: Positive tegn for forhandlingene om fase to

Hamas-talsmann Abdel Latif al-Qanoua sier at meglerne fra Qatar og Egypt er i gang for å fullføre forhandlingene, og at det er positive tegn.

Men han gjør det også klart at meglerne må sørge for at Israel pålegges å gjennomføre avtalen slik den er.

Israel har ikke villet forhandle fram en ny fase i våpenhvileavtalen i tråd med hva Israel og Hamas avtalte i januar.

Den første fasen utløp for snart en uke siden, og Israel krever nå at Hamas forlenger den første fasen og frigir alle gislene uten at israelske soldater trekker seg ut av Gazastripen. De krever også at Hamas gir fra seg alle våpen.

Avviser israelske krav

Hamas avviser på sin side Israels nye krav og mener at man nå må kommer i gang med fase to, som etter planen skal lede fram til en permanent slutt på krigen.

Forrige helg sluttet Israel å slippe inn nødhjelpssendinger til palestinerne i Gaza, ifølge statsminister Benjamin Netanyahu fordi Hamas nekter å gå med på å forlenge første fase av våpenhvilen.

Hamas anklager Israel for å begå krigsforbrytelser ved å stanse hjelpen som er en del av våpenhvileavtalen, og sier at dette kan ramme de israelske gislene de fortsatt holder.

Første fase

Under første fase av våpenhvilen satte Hamas fri 25 gisler i live og overleverte levningene av åtte døde gisler i bytte mot rundt 1800 palestinske fanger.

Første fase åpnet også for levering av mat, telt og medisiner til befolkningen i Gaza. I tråd med avtalen skulle Israel også trekke soldatene ut av grenseområdet mot Egypt og store deler ellers av Gaza.

I Israel appellerte 56 løslatte gisler lørdag til Netanyahu om å gjennomføre våpenhvilen til fulle og sikre at de siste gislene i Gaza blir satt fri.

– Vi som har erfaring fra infernoet, vet at å starte krigen er livstruende for dem som fortsatt er igjen. Iverksett avtalen fullt ut, på en gang, heter det i uttalelsen til de tidligere gislene.

