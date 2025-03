Fnyser av Donald Trump: – Putin skjønner at det er en hul trussel

– Jeg tror Russland og Vladimir Putin skjønner at trusselen fra Donald Trump er fullstendig hul. Jeg tror Trump vet det selv også, sier Trumps tidligere sikkerhetsrådgiver John Bolton til CNN.

Sist Trump var president var John Bolton (bildet) hans nasjonale sikkerhetsrådgiver fra 2018 til 2019. I 2020 skrev han en sterkt kritisk bok om Trump. (SAUL LOEB/AFP)

Han viser til at Trump vurderer omfattende sanksjoner mot Russland inntil en varig fredsavtale om Ukraina er på plass, som USAs president skrev selv i en uttalelse på TruthSocial fredag.

– Jeg vurderer sterkt omfattende banksanksjoner, sanksjoner og tollsatser mot Russland inntil en våpenhvile og en endelig fredsavtale er på plass, la Trump til.

– Til Russland og Ukraina: Sett dere ved bordet nå med en gang, før det er for sent. Takk! avsluttet presidenten.

Russland og president Vladimir Putin gikk til fullskala invasjon av nabolandet Ukraina i februar 2022. (Mikhail Metzel/AP)

Viser til Trump-utspill om Zelenskyj og Ukraina

Men John Bolton har altså liten tro på innholdet i det ferske utspillet.

– Trump sa det rett og slett for å prøve å vise en slags «balanse», gitt de tingene han har sagt om Volodymyr Zelenskyj og ukrainerne, mener presidentens eksrådgiver.

Bolton viser til at Trump blant annet har kalt Zelenskyj «diktator», at det «kan være enklere å samarbeide med Russland enn Ukraina», og at han «alltid har hatt et godt forhold til Putin».

– Hvis du ser på utspillet, truer Trump med tre ting: banksanksjoner, sanksjoner og toll. Jeg antar at «banksanksjoner» bare er en del av «sanksjonene». Jeg forstår ikke hvorfor han kaller det to separate ting. Hvem vet? Sier Bolton.

– Men når det gjelder toll, var den russiske eksporten til USA på litt under tre milliarder dollar i fjor. Det er totalt ubetydelig sammenlignet med det totale volumet av USAs handel med resten av verden. Og hvis det fins banksanksjoner som ikke er innført mot Russland allerede, vil jeg gjerne vite hvorfor det ikke allerede har skjedd. Uansett har Russland lyktes i å unndra seg særlig økonomiske sanksjoner, tilføyer han.

«Trump 2.0»

Etter drøyt seks uker med «Trump 2.0» i Det hvite hus, hersker det stor usikkerhet rundt Trumps og USAs videre forhold til Europa, samt hvilken plan de har for landets videre støtte – eller ikke støtte – til Ukraina.

– Uansett hva Donald Trump sier fra en dag til den neste, står vi igjen med mindre tillit, langt mer usikkerhet og med et tydelig behov for å redusere risikoen for Europa, sier, sa Nupi-forsker Marianne Riddervold til Dagsavisen nylig.

– Jeg tror folk seriøst burde forstå at Trump ville trekke seg ut av Nato hvis han fikk muligheten, sa John Bolton i et intervju med Dagsavisen i høst, før Trumps valgseier mot Demokratenes Kamala Harris.

---

Fakta om Donald J. Trump

78 år gammel. Født 14. juni 1946 i Queens i New York.

Gift med Melania Trump. Har fem barn fra tre ekteskap.

Studerte økonomi ved Wharton School of the University of Pennsylvania.

Startet i selskapet til faren, eiendomsmagnaten Fred Trump. Etablerte sin egen eiendomsvirksomhet og overtok etter hvert også farens. Kjøpte opp flyselskaper og kasinoer, og ble etter hvert svært rik. Selskapene hans måtte refinansieres etter økonomiske problemer tidlig på 1990-tallet.

Uttrykte i 1987 interesse for å gå inn i politikken, og forsøkte å bli det lille Reformpartiets presidentkandidat i 2000, 2004 og 2012.

I 2015 kastet han seg inn i den republikanske nominasjonskampen. Til manges overraskelse vant han valget mot demokraten Hillary Clinton i november 2016 og ble USAs 45. president.

Tapte valget i 2020 mot Joe Biden og har siden hevdet at valget ble stjålet fra ham. 6. januar 2021 stormet Trump-tilhengere Kongressen for å forhindre at valgnederlaget for president Joe Biden ble sertifisert.

Var republikanernes presidentkandidat også i 2024, og vant valget mot demokraten Kamala Harris i november. 20. januar ble han innsatt som USAs 47. president.

(Kilde: NTB)

USAs president Donald Trump. (Leah Millis/Reuters)

---