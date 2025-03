FN-rapport: Kvinners rettigheter svekkes av uro og konflikt

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Krig, ekstremvær og politisk uro preger deler av verden i dag. FN peker blant annet på klimaendringer og demokratisk tilbakefall i flere land som årsaker til at kvinners rettigheter er svekket den siste tiden.

– Svekkelsen av demokratiske institusjoner går hånd i hånd med tilbakefallet i likestilling mellom kjønn, står det i rapporten.

Den kom få dager før den internasjonale kvinnedagen 8. mars.

Store endringer på 30 år

Aktører som er imot like rettigheter mellom kjønn, ser aktiv bort fra det som lenge har vært konsensus i sentrale spørsmål knyttet til kvinners rettigheter, kommer det fram i rapporten.

– Nær en firedel av landene rapporterte at motreaksjoner mot likestilling mellom kjønnene hindrer gjennomføringen av handlingsplanen fra Beijing.

Beijing-erklæringen er en resolusjon for å fremme kvinners rettigheter og likestilling mellom kjønnene verden over. Det ble vedtatt under den fjerde verdenskonferansen om kvinner i 1995.

I de 30 årene siden har arbeidet med likestilling vært variert, ifølge FN. Selv om det er dobbelt så mange kvinner i nasjonalforsamlinger i dag enn for 30 år siden, utgjør menn tre av fire medlemmer.

Vold mot kvinner øker

Antallet kvinner som mottar offentlige ytelser med mål å gi økonomisk sikkerhet og sosial trygghet, økte med en tredel mellom 2010 og 2023. Likevel er det fortsatt to milliarder kvinner og jenter som bor på steder uten slike ordninger.

Når det gjelder å stå i jobb, har forskjellene mellom kjønnene vært omtrent lik i flere tiår, ifølge rapporten. Den viser at 63 prosent av kvinner mellom 25 og 54 år har lønnet arbeid, mens for menn i samme aldersgruppe er andelen 92 prosent.

I tillegg har konfliktrelatert seksuell vold økt med 50 prosent de siste 10 årene, viser tall i rapporten. 95 prosent av ofre for dette er barn eller unge kvinner.

Dessuten bor stadig flere kvinner i krigsherjede områder. I 2023 bodde det 612 millioner kvinner mindre enn 50 kilometer unna væpnede konflikter. Det er en økning på 54 prosent siden 2010.

I tolv land i Europa og Sentral-Asia har minst 53 prosent av kvinnene opplevd en eller flere former for kjønnsbasert vold på nett. Det vil si trakassering, trusler og overgrep som skjer digitalt og rettet mot personer basert på kjønn.

Foreslår grep for forbedring

– Globalt fortsetter vold mot kvinner og jenter i urovekkende omfang. I løpet av livet utsettes omtrent én av tre kvinner for fysisk eller seksuell vold fra en partner eller seksuell vold fra en ikke-partner, heter det i rapporten.

Koronapandemien, globale konflikter, klimaendringer og fremveksten av teknologi som blant annet kunstig intelligens, utgjør potensielle trusler mot likestillingen, slår UN Women fast.

FN- rapporten legger også fram en flerdelt handlingsplan for å håndtere kjønnsulikhet.

Blant annet tas det til orde for å fremme lik tilgang til ny teknologi som KI, tiltak for «klimarettferdighet», investeringer for å bekjempe fattigdom, økt deltakelse i samfunnslivet og kamp mot kjønnsbasert vold.

