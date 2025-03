Egypts Gaza-plan får støtte i Europa

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

I en kunngjøring fra utenriksministrene til Tyskland, Frankrike, Italia og Storbritannia heter det at den egyptiske planen er realistisk, og at den kan bidra til en rask og bærekraftig bedring av de katastrofale levekårene til palestinerne i Gaza.

Egypt søker internasjonal støtte til planen som legges fram som et alternativ til de omstridte planene for Gaza som USAs president Donald Trump har kommet med.

Både Israel og USA har avvist den egyptiske planen, selv om den ikke går inn for noen rolle for Hamas i et framtidig Gaza. De 57 medlemmene av Den islamske samarbeidsorganisasjonen (OIC) har imidlertid gitt den sin formelle støtte.

Trumps visjon er å gjøre Gaza til et «Midtøstens Riviera» ved å flytte anslagsvis 2 millioner palestinere til andre arabiske land. Hans ideer utløste rasende reaksjoner blant arabiske land og ellers i verden.

De fire utenriksministrene mener at gjenoppbyggingen må være basert på enighet mellom palestinerne og Israel. De sier at Hamas ikke må få styre Gaza igjen, og de ønsker å gi den palestinske selvstyremyndigheten en sentral posisjon.

Planen skisserer en gjenoppbygging gjennom fem faser, der den første blir å rydde unna massive mengder bygningsrester. Deretter skal bygging av midlertidige og permanente boliger starte

Gjenoppbyggingen etter halvannet år med intens israelsk bombing og bakkekamper er foreløpig beregnet til å koste 54 milliarder dollar. Men det er uklart hvem som skal finansiere den.

Les også: Enighet om tysk koalisjonsregjering

Les også: Sør-Koreas president Yoon Suk-yeol løslatt fra varetekt

Les også: FN-rapport: Kvinners rettigheter svekkes av uro og konflikt