Tyske AfD søker forsvarssamarbeid med Le Pen og Nasjonal Samling

– Vi diskuterer gjerne dette med (Marine) Le Pen for å utvikle en felles forsvarspolitikk for Europa, sier talsperson Daniel Tapp på vegne av AfD-leder Alice Weidel.

Frieriet kommer kort tid etter at Le Pen gikk ut mot Donald Trumps avgjørelse om å stanse militærhjelp til Ukraina. Hun kalte Trumps trekk for brutalt og forkastelig, og mente at Ukraina burde fått mer tid til å omstille seg.

Både AfD og RN ligger langt til høyre i det politiske landskapet, men de er langt fra enige om all politikk. Når det kommer til Ukraina er AfD imot all vestlig hjelp til det krigsherjede landet.

Mens Weidel har forsøkt å knytte bånd til RN, har Le Pen forsøkt det motsatte. I et forsøk på å skape et mer moderat image, har hun tatt avstand fra AfD. Hun anser det tyske partiet som for ekstremt.

I fjor ble AfD ekskludert fra ytre høyre-gruppen Identitet og Demokrati (ID) i EU-parlamentet. Le Pen sa at det var «ikke er aktuelt å sitte i samme gruppe som AfD».