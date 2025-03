Trump vil ha atomforhandlinger med Iran

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Jeg sa at jeg håper dere er klare til å forhandle, for det kommer til å være mye bedre for Iran, sier Trump til Fox Business, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

– Jeg tror de vil ha det brevet. Det andre alternativet er at vi må gjøre noe, for vi kan ikke tillate enda et atomvåpen, sier Trump videre.

Trumps brev ser ut til å være henvendt til ayatolla Ali Khamenei, men Det hvite hus har ikke kommentert dette, skriver Reuters.

Iran inngikk i 2015 en atomavtale med USA, Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike, Tyskland og EU. Der forpliktet de seg til å trappe kraftig ned på anrikingen av uran og tillate omfattende inspeksjoner fra IAEA. Til gjengjeld skulle de internasjonale sanksjonene mot landet oppheves.

Men i sin forrige presidentperiode trakk Trump USA fra atomavtalen og gjeninnførte enda kraftigere sanksjoner mot Iran og selskaper som fortsatte å handle med landet.

Iran svarte med å trappe opp anrikingen av uran.