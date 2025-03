Trump sier han vil ta imot sørafrikanske bønder

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Sør-Afrikas bønder behandles forferdelig, skriver Trump på Truth Social.

– De konfiskerer landområdene og gårdene deres, og gjør også mye verre ting enn det. Det er et dårlig sted å være akkurat nå, og vi stanser all føderal støtte, skriver Trump.

– For å ta det et steg til: Enhver bonde (med familie!) fra Sør-Afrika, som vil flykte fra landet av sikkerhetsgrunner, vil inviteres til USA med hurtigspor mot statsborgerskap. Denne prosessen vil begynne umiddelbart, skriver Trump.

Bakgrunnen for utspillet er etter alt å dømme nye jordreformer i Sør-Afrika. En lov som trådte i kraft i januar, gjør det lettere for myndighetene å ekspropriere eiendom. Det innebærer at en grunneier må gi fra seg hele eller deler av eiendommen sin mot en erstatning.

Over 30 år etter apartheidregimets fall er fortsatt det meste av jordbruksjorden i Sør-Afrika eid av det hvite mindretallet i landet. Jordreformer i Sør-Afrika er et omstridt tema.

Trump-rådgiver Elon Musk, som vokste opp i Sør-Afrika, har gått ut med støtte til hvite jordeiere i hjemlandet.

