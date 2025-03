Syriske styrker anklages for å ha likvidert 52 alawitter

Syrias nye myndigheter iverksatte militæroperasjonen i Latakia og naboprovinsene etter bakholdsangrep fra Assad-lojale styrker mot lokale sikkerhetsstyrker.

Kampene er den største utfordringen for landets nye regime siden president Bashar al-Assad ble veltet i en lynoffensiv ledet av islamistopprørere i desember.

Det har vært spent i kystprovinsene Latakia og Tartus etter Assads fall. Mange av innbyggerne i området er alawitter fra den samme sjiamuslimske minoriteten som Assad-familien, som styrte Syria med jernhånd i over 50 år.

Ber sivile bli hjemme

Sikkerhetsstyrkene er i gang med det statlige medier beskriver som en storstilt operasjon mot «restene av Assads militser og de som støtter dem» i flere byer, landsbyer og fjellområder. Sivile blir bedt om å «bli i sine hjem».

Eksilgruppa SOHR opplyste fredag morgen at kampene har krevd 71 menneskeliv på et døgn. Blant dem er 32 væpnede menn, 35 medlemmer av sikkerhetsstyrkene og fire sivile.

Senere fredag meldte SOHR imidlertid at syriske sikkerhetsstyrker har likvidert 52 alawitter.

– Sikkerhetsstyrker henrettet 52 alawittiske menn i byene Al-Shir og Al-Mukhtariya på landsbygda i Latakia, sier SOHR fredag.

Den London-baserte eksilgruppa baserer opplysningene på videoer som de har verifisert, samt vitnesbyrd de har mottatt fra ofrenes pårørende.

Det er uklart hva slags tidsrom drapene har skjedd i.

Lovet å verne minoriteter

Det nye regimet ledes av tidligere islamistopprørere, som i likhet med flertallet av befolkningen i Syria er sunnimuslimer. De nye makthaverne, med tidligere opprørsleder Ahmed al-Sharaa i spissen, har lovet å beskytte Syrias mange minoriteter.

Men den siste tiden har det kommet flere meldinger om angrep fra væpnede sunnimuslimer mot alawitter. Det skjer til tross for at de nye myndighetene har sagt offentlig at de er imot kollektiv avstraffelse og hevnaksjoner motivert av hva slags religiøs sekt folk tilhører.

Anklager ikke alawitter

En representant for sikkerhetsstyrkene, Sajed al-Deek, påpeker at alawittene ikke har noen ting å gjøre torsdagens bakholdsangrep.

– Vi ber dere avstå fra en opptrapping av sekteriske følelser, sier han til lokale medier.

Regimeskiftet fikk slutt på en 13 år lang borgerkrig som brøt ut etter at Assad med hard hånd slo ned på en folkeoppstand med krav om demokrati. Assad selv flyktet til Russland, som har støttet regimets krigføring.

Sharaas overgangsstyre har fått bred støtte internasjonalt, og EU har lettet på sanksjonene. Men store deler av Syria ligger i ruiner, og de nye myndighetene har en stor jobb med å gjenopprette sikkerheten og gjenvinne kontrollen.

– Godt planlagt

Minst 16 mennesker ble drept i bakholdsangrepet fra væpnede menn mot politistyrker i byen Jableh i Latakia torsdag, ifølge SOHR.

Mustafa Kneifati, et medlem av sikkerhetsstyrkene i Latakia, beskriver torsdagens angrep som «godt planlagt og overlagt».

– Flere grupper med rester av Assad-milits angrep våre stillinger og veisperringer og mange av våre patruljer i Jableh-området, sier Kneifati.

– Vi skal gjenopprette stabiliteten i region og beskytte vårt folks eiendom, lover han.

Portforbud

Titalls mennesker er såret i kampene i Latakia, mens andre er tatt til fange, ifølge SOHR, som i årevis har rapportert fra krigen gjennom et bredt kildenettverk i Syria.

Myndighetene har også innført portforbud i provinsene Homs og Tartus.

Torsdag meldte nyhetsbyrået Sana at sikkerhetsstyrker har pågrepet den tidligere generalen Ibrahim Huweija. Han er anklaget for å stå bak flere hundre likvideringer under regimet til Hafez al-Assad, Bashars far. Han anklages også for å være ansvarlig for attentatet på den libanesiske druserlederen Kamal Jumblatt i 1977.