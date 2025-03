Nyhetsbyrå: Sør-Koreas president Yoon løslatt

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det skjedde ifølge nyhetsbyrået fredag etter at en domstol godtok hans anmodning om å gjøre pågripelsen ugyldig.

Det var i forrige måned at Yoon sendte anmodningen til en domstol i hovedstaden Seoul, der han hevdet at tiltalen mot ham for erklæring av unntakstilstand var lovstridig.

Yoon skapte politisk kaos i Sør-Korea da han erklærte militær unntakstilstand 3. desember i fjor. Det sivile styret ble forsøkt tilsidesatt, og det ble sendt soldater til nasjonalforsamlingen.

Det hele varte imidlertid bare noen timer før den opposisjonskontrollerte nasjonalforsamlingen avsluttet den. Senere har Yoon blitt stilt for riksrett.