Norge ble orientert av EU etter toppmøte

Fra EU-hold deltok EU-rådets president Antonio Costa, EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen og utenrikssjef Kaja Kallas.

– Vi ser nå at Europa kommer sammen, og møtet i dag fulgte opp de viktige sikkerhetspolitiske diskusjonene fra London sist uke, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til NTB.

I videokonferansen ble særlig samarbeidet mellom likesinnede Nato-land for å sikre støtte og en rettferdig og varig fred for Ukraina understreket, heter det i en uttalelse fra EU-hold.

– Vårt samarbeid med likesinnede Nato-partnere er livsviktig for den internasjonale sikkerheten, for Ukraina, og for å trappe opp vår felles innsats for forsvar, skriver Costa på X.

På torsdagens møte ble alle de 27 EU-landene enige om en fempunkts plan for å ruste opp det europeiske forsvaret.

– Von der Leyens forslag om å styrke Europas forsvarsevne og forsvarsindustri er historisk, og at Norge, Storbritannia, Tyrkia og Island er koblet på disse samtalene er et godt sikkerhetspolitisk spor både for Norge og Europa, sier Støre.

Ungarn la imidlertid ned veto om en erklæring om blant annet støtte til Ukraina, og om at EU skal intensivere arbeidet med å få ukrainerne inn i unionen.

