Kreml ut mot EUs opprustningsplan – lover respons

– Denne militariseringen er hovedsakelig rettet mot Russland, sier Kreml-talsperson Dmitrij Peskov, ifølge det statlige russiske nyhetsbyrået Interfax.

Peskov sier at EUs retorikk er et hinder i veien mot en fredsløsning i Ukraina. Han sier videre at Moskva anser EUs opprustningsplan som en trussel mot Russland og at de skal innføre egne tiltak for å verne om sin egen sikkerhet.

EU-planen, som kalles «Rearm Europe», ble vedtatt på et ekstraordinært toppmøte torsdag. Ifølge EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen, gjør planen det mulig å mobilisere minst 800 milliarder euro.

Blant punktene i planen er at EU-landene skal øke sine forsvarsbudsjetter med 1,5 prosent av BNP.

