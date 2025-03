Hamas truer med at gisler kommer til å bli drept hvis Israel gjenopptar krigen

– Enhver opptrapping av krigen mot det palestinske folket, kommer til å føre til at en rekke av de som er bortført, blir drept, sier Hamas’ talsmann Abu Obaida i en videoinnspilt tale, som ble offentliggjort torsdag.

Han holder Israel ansvarlig både for at gisler har dødd i fangenskap, og for å bryte våpenhvileavtalen.

Ifølge israelske opplysninger holdes fortsatt 24 personer fanget på Gazastripen i tillegg til levningene av 35 døde personer.

Torsdag skrev Trump et innlegg der han truer Gazas befolkning hvis ikke gislene slippes fri.

– Og til folket i Gaza: En vakker framtid venter, men ikke hvis dere holder gisler. Hvis dere gjør det, er dere DØDE! skrev Trump på Truth Social.

Israel har ikke villet forhandle fram en ny fase i våpenhvileavtalen i tråd med hva Israel og Hamas avtalte i januar. Den første fasen utløp for snart en uke siden, og Israel krever nå at Hamas forlenger den første fasen og frigir alle gislene uten at israelske soldater trekker seg ut av Gazastripen. De krever også at Hamas gir fra seg alle våpen.