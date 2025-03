FBI anklager soldat for å ha solgt etterretning til Kina

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

USAs justisdepartement opplyser at det dreier seg om en sersjant som er stasjonert på en militærbase i delstaten Washington. Mannen er navngitt og har et kinesisk-klingende navn.

Han anklages for å ha sikret seg hemmeligstemplet informasjon fra den amerikanske regjeringen fra harddisker og datamaskiner for så å selge det videre til ikke navngitte personer i Kina.

Departementet oppgir at tyveriene begynte i 2024, og at mannen skal ha mottatt minst 15.000 dollar, tilsvarende drøyt 160.000 kroner i betaling.

Også to andre personer, en soldat i aktiv tjeneste og en tidligere soldat, ble pågrepet torsdag, mistenkt for å ha stjålet fra den amerikanske staten og for bestikkelser. Også disse har kinesisk-klingende navn.

– De siktede ble pågrepet i dag og anklages for å ha forrådt landet vårt, idet de jobbet aktivt for å svekke USAs forsvarskapasitet og gjøre våre fiender i Kina mektigere, sier USAs justisminister Pam Bondi.