Dommer opphever deler av Trumps bistandsfrys

Den føderale dommeren opphever med det den seks uker lange stansen i utenlandsk bistand, melder nyhetsbyrået AP.

Dommer Amir Ali ga medhold til ideelle organisasjoner og bedrifter som gikk til retten med et søksmål om bistandsfrysen, som har tvunget bistandsorganisasjoner over hele verden til å kutte i tjenester og si opp tusenvis av ansatte.

For arbeid som allerede er gjort

Han kunngjorde sin kjennelse dagen etter at en splittet høyesterett avviste Trump-administrasjonens forsøk på å fryse midler som gikk gjennom USAID. Høyesterett ba dommeren om å klargjøre hva administrasjonen må gjøre for å etterleve et pålegg om raskt å frigjøre av penger for arbeid som allerede var utført.

Til sammen dreier det seg om gjeld på nesten 2 milliarder dollar, eller noe rundt 20 milliarder norske kroner.

Dommer Ali beskriver delbetalingen som et konkret første skritt han ønsker å se fra Trump-administrasjonen, som kjemper mot flere søksmål der målet er å reversere administrasjonens nedbygging av USAID og en seks uker lang frys for direktoratets midler.

Første utfordring av Trumps beslutning

Dette var høyesteretts første viktige avgjørelse i en sak der Trump-regjeringens beslutninger utfordres, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Da Donald Trump ble innsatt som president i USA 20. januar, innførte han en omfattende bistandsfrys som omfatter de fleste USA-støttede programmer verden over. Han har siden også kunngjort at flerårige bistandsavtaler skal kuttes med 92 prosent for å spare penger.

Advarer om at millioner kan dø

I bistandsdirektoratet USAID er flere tusen mennesker oppsagt, og både Trump og hans rådgiver Elon Musk har sagt at USAID bør nedlegges. Musk har kalt direktoratet «en kriminell organisasjon», og Trump hevder USAID har vært styrt av «radikale galninger»

Hjelpearbeidere advarer på sin side om at folk kommer til å miste livet i fattige land hvis USAs bistand stanses fullstendig. Den katolske hjelpeorganisasjonen Caritas hevder at flere millioner mennesker kan dø.

Inntil nå har USA stått for om lag 40 prosent av all humanitærhjelp i verden.

Les også: USA-kjenner: – Dette er Demokratenes evige drøm

Kommentar: Så enkelt kan ikke Trumps norske venner få slippe unna (+)

Les også: Senator: – Dette er handlingene til en wannabe-diktator