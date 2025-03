Ytterligere tre personer skal være såret. Fraksjonene som møttes i skytingen, er deler av en av de største smuglerligaene i Ecuador.

Smuglerligaene blir stadig sterkere av inntekter fra narkotikasnugling. De siste årene har gjenger i Peru og Colombia i stadig større grad brukt havnebyer i Ecuador til å frakte ut kokain til USA og Europa. Samtidig har drapsraten i landet økt kraftig.

For en måned siden sa president Daniel Noboa at han ville be allierte om militær hjelp for å kjempe mot gjengene.