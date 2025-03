Russland: Vil ikke godta midlertidig våpenhvile

– Det trengs solide avtaler om en endelig enighet. Uten alt det er noen form for opphold fullstendig uakseptabelt, sier Maria Zakharova, talsperson for Russlands utenriksdepartement.

Tidligere har Frankrike og Storbritannia foreslått en våpenhvile i én måned i lufta, til sjøs og rundt kraftverk og kraftlinjer i Ukraina.

President Volodymyr Zelenskyj i Ukraina har kommet med et lignende forslag og sagt at dette kan bli første skritt mot en mulig fredsavtale.

– Her har vi å gjøre med et åpenbart ønske om å sikre et pusterom for det døende Kyiv-regimet for enhver pris og hindre at fronten kollapser, hevdet Zakharova torsdag.

Hun spådde at Ukraina vil «bruke denne pausen, med hjelp fra sine allierte, til å styrke sitt militære potensial».

Forslag om en våpenhvile er blitt lansert i kjølvannet av USAs ønske om en rask slutt på Ukraina-krigen. President Donald Trump har satt Ukraina under kraftig press, tilsynelatende for å få landet til forhandlingsbordet.