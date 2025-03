Russland hyller Rubio for å ha kalt Ukraina-krigen for en «stedfortrederkrig»

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Begrepet viser til en krig der stormakter utnytter et annet land til å utkjempe en konflikt der de er den egentlige parten, og der målet er å flytte maktbalansen mellom stormaktene.

– Vi er enige. Det er slik det er. Dette er helt i tråd med standpunktet som presidenten vår og utenriksministeren vår gjentatte ganger har uttrykt, sier Kremls talsmann Dmitrij Peskov.

I et intervju med Fox News onsdag sa Rubio at krigen i Ukraina er en stedfortrederkrig mellom to atomvåpenmakter, USA som hjelper Ukraina, og Russland.

– Vi har sagt at dette faktisk er en krig mellom Russland og det kollektive Vesten, og det viktigste landet i det kollektive Vesten er USA, sier Peskov.

