Russland beskylder Macron for «kjernefysisk utpressing»

Både Putin, utenriksminister Sergej Lavrov og tidligere president Dmitrij Medvedev kommenterte torsdag en tale Macron holdt kvelden før.

Her åpnet Macron for at Frankrikes atomvåpen kan beskytte også andre europeiske land. Han kalte Russland en trussel både mot Frankrike og Europa.

Lavrov mener i stedet at det er Macron som truer Russland.

– Selvfølgelig er det en trussel mot Russland. Hvis han ser oss som en trussel og sier at det er nødvendig å bruke kjernevåpen, forbereder seg for å bruke kjernevåpen mot Russland, så er det selvfølgelig en trussel, hevder han.

Nederlag i 1812

Både Lavrov og Putin minner om skjebnen til den franske keiseren Napoléon Bonaparte, som led et knusende nederlag da han invaderte Russland for over 200 år siden.

– Fortsatt er det folk som vil tilbake til Napoleons tid, og som har glemt hvordan det endte, sa Putin torsdag.

Maria Zakharova, talsperson for Russlands utenriksdepartement, hevder det var tendenser til «kjernefysisk utpressing» i Macrons tale. Og tidligere president Dmitrij Medvedev kaller den franske presidenten «Micron» på meldingstjenesten X.

Godtar ikke styrker

I sin tale brukte Macron uttrykket «kjernefysisk avskrekking». Tanken bak dette konseptet er at et arsenal med atomvåpen kan skremme fiendtlige land fra å angripe.

Macron snakket ikke konkret om bruk av atomvåpen mot Russland, og han understreket at det kun er Frankrikes president som skal ha kontroll over våpnene.

Utenriksminister Sergej Lavrov sa torsdag også at det er helt uaktuelt for Russland å godta europeiske styrker utplassert i Ukraina.

– Vi ser ikke noe rom for kompromiss. Denne diskusjonen holdes med det som er en åpenbar fiendtlig målsetting, hevdet Lavrov.

