NBC News: Trump vurderer endring i USAs Nato-deltakelse

TV-kanalen viser til opplysninger fra tidligere og nåværende høytstående amerikanske embetspersoner samt én kilde i Kongressen.

Kildene er ikke navngitt, og opplysningene er ikke offisielt bekreftet.

Angivelig vurderer Trump en større endring av USAs deltakelse i forsvarsalliansen Nato. Ifølge kildene kan dette også innebære å prioritere militærøvelser med allierte som bruker en gitt prosentandel av bruttonasjonalproduktet (BNP) på forsvar.

Dersom opplysningene stemmer, er Trump åpen for endringer som vil rokke ved Atlanterhavspaktens artikkel 5, som sier at et angrep på ett medlemsland skal anses som et angrep på alle.

For over ti år siden satte Nato-landene som mål å bruke minst 2 prosent av BNP på forsvar. Trump har gjentatte ganger kritisert dem som ikke når målet, men også tatt til orde for at målet må heves til 5 prosent.

NBC News har rettet spørsmål om saken til USAs nasjonale sikkerhetsråd, og en representant for rådet svarer at Trump slutter opp om Nato og artikkel 5.

Les også: Jakter «den nye Obama»: – Hun kan være en outsider

Les også: «Kaosagenten» Trump ryster Europa: – Det fins ingen vidundermedisin

Les også: EU holder krigsråd: – Europa er ved et vannskille