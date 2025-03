Lesotho klager til USA over Trump-uttalelse

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

I talen om rikets tilstand tirsdag kalte Trump Lesotho et land ingen har hørt om, da han forsvarte de omfattende nedskjæringene i utenlandsk bistand.

Han trakk fram en angivelig tidligere kontrakt som han sa gjaldt «8 millioner dollar for å fremme LGBTQI+ i det afrikanske landet Lesotho, som ingen har hørt om».

– Vi ventet ikke at en statsleder ville snakke om et annet suverent land på den måten. Vi tar ikke lett på det, sier utenriksminister Lejone Mpotjoane.

Det er ikke klart hvilken kontrakt Trump refererte til, og hovedorganisasjonen for LGBTQ-rettigheter i Lesotho sier de aldri har fått støtte fra USA, og ikke har hørt om noen slik kontrakt.

Amerikanske myndigheters nettside om bistand har ingen opplysninger om støtte til LGBTQ i Lesotho, men opplyser derimot at 120 millioner dollar er brukt på helseprosjekter i landet, inkludert 43 millioner til kampen mot hiv.

Siden 2006 har USA gitt 630 millioner dollar til innsatsen mot hiv/aids i Lesotho, et av landene som er hardest rammet av sykdommen. Nylig advarte over 30 organisasjoner mot kollaps i landets hiv-program som følge av at amerikansk bistand uteblir.

Les også: USA-kjenner: – Dette er Demokratenes evige drøm

Kommentar: Så enkelt kan ikke Trumps norske venner få slippe unna (+)

Les også: Senator: – Dette er handlingene til en wannabe-diktator