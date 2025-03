Lavrov sier det er uaktuelt med europeiske styrker i Ukraina – uansett

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Vi ser ikke noe rom for kompromiss. Denne diskusjonen holdes med det som er en åpenbar fiendtlig målsetting, sier Lavrov torsdag.

Han anklager også Frankrike for å true Russland med atomvåpen, og for å ønske at krigen fortsetter.

I en tale onsdag kveld åpnet Macron for at Frankrikes atomvåpen kan beskytte andre europeiske land. Uttalelsen blir møtt med stor mistro i Moskva.

– Selvfølgelig er det en trussel mot Russland. Hvis han ser oss som en trussel og sier at det er nødvendig å bruke kjernevåpen, forbereder seg for å bruke kjernevåpen mot Russland, så er det selvfølgelig en trussel, sier han.

Macron sa imidlertid ingenting i talen om at det var aktuelt å bruke kjernevåpen mot Russland.

Han brukte begrepet «atomparaply», noe som viser til kjernevåpen som et avskrekkende tiltak for å hindre angrep fra fiendtlige land.

