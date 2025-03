Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Vår etterretning er selvstendig, med egne kapasiteter. Vi gir denne videre til ukrainerne, sier Lecornu til radiostasjonen France Inter torsdag.

Han mener at det kan være mer problematisk for britene å dele sin etterretning ettersom de har et nærere etterretningssamarbeid med USA.

Les også: Derfor har Elon Musk så mange barn

Lars West Johnsen: Vi som elsker Amerika

Les også: Ekspert: – Kan ikke stole på det Trump sier om Nato (+)