Dommer forlenger stans av Trump-administrasjonens bevilgningsfrys

Dommer John McConnell i Rhode Island innvilget torsdag den midlertidige forføyningen i et søksmål som er anlagt av mer enn 20 demokrat-styrte delstater etter at Trump-administrasjonen varslet pause i føderale utgifter.

Saksøkerne hevder at en rekke programmer fortsatt venter på føderale midler eller en avklaring på om pengene vil bli utbetalt.

Blant annet dreier det seg om milliarder av dollar som skulle finansiere solcellepaneler på tak i lavinntektsområder, støtte til kjøp og installasjon av varmepumper for husholdninger med lav og middels inntekt, og tilskudd for å redusere klimautslipp og annen forurensning.

Tidligere har Det hvite hus uttalt at den midlertidige pausen i bevilgninger skulle sikre at utbetalingene var i tråd med Trumps agenda, som blant annet omfatter økt produksjon av fossilt brensel, fjerning av beskyttelse for transpersoner og avslutning av mangfolds-, likestillings- og inkluderingstiltak.

Fra før har den føderale dommeren Loren AliKhan i Washington D.C. også forlenget en kjennelse som blokkeringer frysingen av bevilgninger. AliKhans innvilgning dreide seg om en midlertidig forføyning som ble begjært av grupper som representerer tusenvis av ideelle organisasjoner og små bedrifter.

