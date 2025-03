Avis: Trump vil avvikle utdanningsdepartementet

The Wall Street Journal skriver at det sirkulererer et utkast der utdanningsminister Linda McMahon får ordre om å iverksette de tiltakene som trengs for å avvikle departementet.

Departementet ble etablert i 1979. Det er nødvendig med et et flertall på 60 stemmer i Senatet for at departementet skal kunne stenges.

Men i likhet med andre statlige virksomheter som Trump har gjort omfattende kutt i, så kan ordren bety store stillingskutt og stans i programmer slik at departementet ikke lenger greier å løse oppgavene sine.

