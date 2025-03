Amerikansk utsending: USA og Ukraina skal diskutere «rammeverk for fredsavtale»

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Han planlegger selv å reise til Saudi-Arabia i forbindelse med møtet neste.

– Ideen er å få på plass et rammeverk for en fredsavtale og en innledende våpenhvile, sa Witkoff torsdag.

Tidligere på dagen siterte nyhetsnettstedet Axios to kilder som sa at møtet skal holdes i Saudi-Arabia onsdag neste uke. En ukrainsk kilde sier imidlertid til nyhetsbyrået AFP at samtalene trolig vil foregå i Riyadh tirsdag.

Også Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har bekreftet at et nytt amerikansk-ukrainsk møte er under planlegging.

– I dag har våre team, fra henholdsvis Ukraina og USA, begynt forberedelsene til et møte, sa Zelenskyj onsdag.

I forrige uke var Zelenskyj på besøk hos USAs president Donald Trump i Det hvite hus. Dette møtet endte med en ordkrig der Trump og hans visepresident J.D. Vance skjelte ut Zelenskyj for åpent kamera.

Trump hevdet etterpå at Zelenskyj ikke var klar for fred.

Kommentar: Det går raskt i gal retning nå

Les også: EU holder krigsråd: – Europa er ved et vannskille

Les også: «Kaosagenten» Trump ryster Europa: – Det fins ingen vidundermedisin (+)