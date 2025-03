Sør-Afrika anklager Israel for å bruke sult som våpen i Gaza

– Å begrense matleveranser til Gaza er en fortsettelse av Israels bruk av sult som våpen i krigen, sier det sørafrikanske utenriksdepartementet i en uttalelse.

De viser videre til at FNs høyeste juridiske organ ICJ (Den internasjonale domstolen) i januar 2024 ga Israel ordre om å hindre folkemord i Gaza, blant annet ved å åpne for nødhjelp.

FNs matvareprogram sa onsdag at de kun har nok matforsyninger i Gaza til å holde kjøkken og bakerier åpne i under to uker. Israel har blokkert all nødhjelp til Gaza fordi de mener Hamas nekter å forlenge første fase av våpenhvilen.

I første fase i våpenhvilen, som utløp lørdag, var Israel pålagt å slippe inn 600 lastebillass med nødhjelp daglig.

