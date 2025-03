Regjeringen jobber på spreng for å unngå tollskvis: – Gråsone

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Usikkerhet rundt en i utgangspunktet felles forståelse om at EØS-avtalen beskytter Norge mot eventuelle mottiltak EU måtte møte straffetoll fra USA med, har utløst en nesten frenetisk aktivitet de siste dagene.

EU-landene er Norges største eksportmarked. Den norske regjeringen mener at Norge ikke skal rammes av eventuelle beskyttelsestiltak fra EU og viser til EØS-avtalen. Men samtidig kan Norge etter reglene i Verdens handelsorganisasjon (WTO) ikke regne med komme inn under EUs paraply så lenge vi ikke er med i unionen

– Altså, det er vel kanskje en liten gråsone på om det er i strid eller ikke. Jeg er jo ikke jurist her, jeg er politiker og forholder meg til andre politikere. Og her er det bare utrolig viktig at vi er på, sier næringsminister Cecilie Myrseth (Ap) til NTB.

– Dette er grunnen til at vi ikke kan hvile før vi vet hvordan det går med norske interesser og norske arbeidsplasser oppi det her. Så det er en alvorlig situasjon. Og det er en veldig uoversiktlig situasjon. Og derfor jobber vi på den måten som vi gjør, fortsetter hun.

Uoversiktlig

Tirsdag ettermiddag snakket næringsministeren først med sin danske kollega, Morten Bødskov, og deretter med britenes næringsminister Jonathan Reynolds. Onsdag morgen innledes med en prat med svenskenes EU-minister Jessica Rosencrantz.

Andre medlemmer av regjeringen har de siste dagene vært i samtaler med ledelsen i EU og de andre stats- og regjeringssjefene i Norden.

Formålet med den voldsomme aktiviteten er å sikre at EU og de enkelte medlemslandene skal være Norges, og sine egne, interesser bevisst dersom EU møter toll fra USA med mottiltak.

– Ja, og vi er jo ikke garantert noe som helst. Akkurat nå er det veldig uoversiktlig. For det første så vet vi ikke hva som kommer fra USA mot EU. Vi vet ikke hva EU vil svare USA med. Og så vet vi heller ikke hvordan dette vil påvirke verdenshandelen i stort, sier Myrseth til NTB.

– Ingen automatikk

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sa tirsdag at dialogen med EU om å havne på innsiden av eventuell tollmur er god.

– Det er ingen i EU som ønsker å legge toll mot Norge. En tollmur for å beskytte EU mot mulig import utenfra vil kunne treffe oss. Det mener vi bør kunne håndteres innenfor EØS-avtalen, sa Støre ifølge VG under et bedriftsbesøk i Mo Industripark.

Han egen finansminister, Jens Stoltenberg var imidlertid ikke like krystallklar etter møte han hadde med Polens finansminister Andrzej Domański økte tollsatser og konsekvensene for internasjonal handel tirsdag. .

– EØS-avtalen skjermer ikke automatisk Norge fra eventuelle beskyttelsestiltak fra EU. Derfor er det viktig med god dialog, uttalte Stoltenberg i en pressemelding.