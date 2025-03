Jubel, stønning og tilrop under Trumps tale om rikets tilstand

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Vi har oppnådd mer på 43 dager enn flere administrasjoner har gjort på fire eller åtte år, og vi har bare så vidt begynt, åpnet han talen med.

– Amerika er tilbake. Den amerikanske drøm er ustoppelig, sa Trump mens nesten hver linje ble mottatt med høy klapping, jubel og plystring fra den republikanske siden av salen.

Trump Speech President Donald Trump hilser idet han ankommer Kongressen. (Julia Demaree Nikhinson/AP)

I talen, som var mer som en valgkamptale enn en tale om rikets tilstand, gjorde han ingenting for å strekke ut en hånd til opposisjonen, og han fikk høylytt applaus da han uttalte at hans krig mot mangfoldsprogrammer og trans-rettigheter innebar at «vårt land ikke er woke lenger».

Jubel og taushet

Applausen fra republikanerne i salen ville ingen ende ta da Trump gjorde sitt inntog og inntok talerstolen, mens demokratene mottok ham med iskald stillhet, uten å reise seg, og med små plakater med tekst som «Forsvar veteranene», «Redd Medicaid» og «Musk stjeler».

Enkelte av demokratene boikottet talen, men de fleste var til stede, godt forberedt på å vise sin motvilje.

Kort etter at Trump begynte å tale, ble han avbrutt av den demokratiske kongressrepresentanten Al Green fra Texas, som ropte at Trump ikke hadde lovlig mandat som president og heller ikke til å kutte i helsetjenesten Medicaid.

Al Green ropte mot Trump, og ble så utvist fra salen. (Win McNamee/Reuters)

Men speaker Mike Johnson beordret Green utvist fra salen, til jubel fra republikanerne, og han ble geleidet ut.

Talen blir holdt i salen til Representantenes hus, og både dets medlemmer og senatorene er til stede for å høre, sammen med deler av kabinettet, forsvarsledelsen og noen av høyesterettsdommerne, samt inviterte gjester, blant dem Melania Trump og Elon Musk.

– Brev fra Zelenskyj

Mot slutten av den to timer lange seansen viste Trump til et brev han sa han har fått fra Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, om at Zelenskyj er klar til å forhandle om fred og undertegne en omstridt avtale om sjeldne jordarter og sikkerhetsgarantier.

– Hadde ikke det vært fantastisk? sa han.

Avtalen skulle vært undertegnet under Zelenskyjs besøk i Det hvite hus fredag, men det ble avlyst etter at Trump, visepresident J.D. Vance og Zelenskyj endte i krangel, og han måtte reise fra Washington med uforrettet sak.

I talen gjentok han også at han fortsatt er innstilt på å ta kontroll over Grønland «på den ene eller andre måten», og ta tilbake Panama-kanalen.

– Endret landets retning

I løpet av de første minuttene av talen tok Trump æren for å ha endret retning på landets økonomi, innvandringspolitikk og utenrikspolitikk i de første turbulente ukene av sin presidentperiode, som preges av at han startet en omfattende nedbygging av den amerikanske staten, kommet på kant med USAs nærmeste allierte og innledet en handelskrig med usikre følger for verdensøkonomien.

– Dette er ikke noe annet enn rask og ubønnhørlig handling. Folket valgte meg til å gjøre jobben, og nå gjør jeg den, sa Trump mens demokrater i salen holdt opp plakater med teksten «Løgner, løgner, løgner» og Trump selv ba de tilstedeværende gi Elon Musk på balkongen applaus.

Musk, som har fått oppdaget med å skjære ned på statsadministrasjonen, reiste seg og vinket tilbake.

Som eksempel på det Trump kaller sløseri han vil bli kvitt, trakk han fram en kontrakt på 8 millioner dollar for å «fremme LGBTQI+ i den afrikanske nasjonen Lesotho, som ingen har hørt om».

Holder på tollen

Selv sto Trump fast på at tollen han innførte dagen før på varer fra Canada, Mexico og Kina, er rett medisin, til tross for at alle tre har varslet gjengjeldelsestoll på amerikanske produkter.

– Hvilken toll de enn legger på oss, så legger vi toll på dem. Hvordan de enn skattlegger oss, så skal vi skattlegge dem, sa han og viste til at han vil doble tollen på var fra land som legger toll på USA.

I talen hevdet han at han forsøker å løse en «økonomisk katastrofe» i landet, til tross for at han arvet en solid økonomi med god vekst, lav arbeidsløshet og synkende inflasjon fra forgjengeren Joe Biden.

Demokratene i salen kom med høylytte stønn og tilrop etter hvert som han la fram sine påstander og visjoner., og noen av dem reiste seg og forlot salen.

– Hva med Tesla-kontrakten på 400 millioner dollar, ropte representanten Gil Cisneros da Trump snakket om effektivisering av statsadministrasjonen.

Donald Trump gjorde det klart i sin tale i Kongressen at han er tilbake, og at det blir full gass framover, sier Hilmar Mjelde til NTB.

– Men det er stor fare for at han går i den klassiske fellen med å gape over for mye. Frontalangrepet på statsapparatet kan slå rett tilbake i fleisen på ham når vanlige folk begynner å merke de konkrete effektene av tjenester og goder som forsvinner, sier Mjelde, som er professor ved Høgskulen på Vestlandet.

Han sier at vi særlig må merke oss at Trump virker klar for handelskrig.

– Han signaliserte at tollen ikke er et forhandlingsverktøy, men et politisk mål i seg selv, sier USA-eksperten.

Hilmar Mjelde, professor i statsvitenskap ved Høgskulen på Vestlandet, følger amerikansk politikk tett. (Mauricio Ramirez, Høgskulen på Vestlandet)

Mjelde sier at det var en giftig atmosfære i rommet da Trump ankom og mens han talte, med demokrater som ble kastet ut, og et slemt angrep på senator Elizabeth Warren.

– Demokratene så retningsløse og små ut. De er nå nesten helt uten makt i amerikansk politikk, og en selvsikker Trump hånte dem åpenlyst, sier Mjelde.

Han legger til at demokraten Al Green, som ble kastet ut etter å ha avbrutt Trumps tale flere ganger og hyttet mot ham med stokken sin, oppførte seg begredelig.

– Folk flest kommer til å se på ham som en bråkmaker som ikke klarte å kontrollere seg selv, og det stilte bare Trump i et godt lys, sier Mjelde.

