Eide: – Palestinerne hører hjemme i Gaza

– Vi støtter en palestinsk stat, og akkurat nå er det viktig at det kommer konkrete alternativer på bordet til denne Trump-planen. Vi er veldig positive til Egypts plan for en gjenoppbygging av Gaza, sier utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) til Dagsavisen.

Norge er dermed helt på linje med de arabiske topplederne, Hamas og FNs generalsekretær António Guterres når Eide erklærer sin fulle støtte til planen Egypt tirsdag la fram for Den arabiske liga i Kairo. Egypts plan innebærer blant annet opprydding og gjenoppbygging av det krigsherjede Gaza, og at de nærmere to millioner palestinerne i Gaza ikke blir deportert til nabolandene.

USAs president Donald Trumps visjon for Gaza som «Midtøstens riviera» innebærer som kjent deportering av den palestinske befolkningen slik at området kan bli et ferieparadis for «verdens folk».

«Familiebilde» fra tirsdagens toppmøte i Kairo om Palestina, med alle lederne fra Den arabiske liga. (AFP PHOTO / HO /EGYPTIAN PRESIDENCY /AFP)

Norge har bidratt

Ikke bare erklærer utenriksminister Espen Barth Eide sin fulle støtte til Egypts plan, han minner også om at Norge har bidratt til denne. Dagsavisen har tidligere skrevet om at Norge tidligere har koblet seg på det som omtales som det arabiske fredsinitiativet. Sentralt er opprettelsen av en palestinsk stat innenfor anerkjente grenser i bytte mot normalisering av forholdet mellom arabiske stater og Israel, men også demobilisering av Hamas med internasjonal hjelp. Eide har gått inn for det han har omtalt som en «Oslo-prosessen 2.0»; norsk Midtøsten-politikk oppdatert ut fra dagens virkelighet.

Eide forteller om dialog og nær kontakt med arabiske ledere, og at han nylig har møtt og snakket med både den egyptiske og saudiarabiske utenriksministeren om Gaza.

– De nevner for øvrig Norge og takker for vår innsats i den uttalelsen de nå kommer med fra det arabiske toppmøtet, sier Eide til Dagsavisen.

– Riktig spor

Han mener det er «utrolig viktig» å være konkrete nå, på hva som skal gjøres med Gaza, og at Egypts plan er viktig fordi den viser et klart alternativ til Donald Trumps plan.

– Vi mener at dette er riktig spor. Vi har vært opptatt av en viktig del av det, som er at det må være tydelig at det blir bygget en bro fra det som skjer med en gang til det framtidige felles styre av hele Palestina, og slik ble det. Palestinerne hører hjemme i Gaza, akkurat som de hører hjemme på Vestbredden, det er deres land. Vi støtter en palestinsk stat, sier Eide til Dagsavisen.

Overfor NTB er Eide på klar på hva som kan skape varig fred:

– Det er i første omgang avgjørende at alle deler av våpenhvileavtalen respekteres, og at det oppnås enighet om styrings- og sikkerhetsstrukturer for Gaza. Samtidig er det eneste som kan sikre varig fred, en tostatsløsning der Palestina og Israel lever i fred med hverandre, sier Eide til NTB.

Norge skal også bidra framover med å styrke palestinske institusjoner og til realiseringen av en bærekraftig palestinsk stat.

Avviser planen

Israels statsminister Benjamin Netanyahu uttrykte ifølge nylig fortsatt støtte til Donald Trumps plan og kalte den «visjonær og innovativ». Ifølge flere medier, blant dem BBC News, avviser både Israel og USA Egypts plan. USA står fast på at Trumps plan er best.

– Både Israel og USA er skeptiske til denne planen?

– Det kan man si, sier Eide.

– Er du likevel optimistisk? Kan denne planen bli en realitet?

– Jeg er veldig glad for araberne har utviklet denne planen. Det er en god nyhet. Men jeg reserverer meg for å si at jeg er veldig optimistisk når det gjelder Midtøsten akkurat nå. Det er uansett viktig at det jobbes klokt, sier Eide til Dagsavisen.

Må gi fra seg makten

FNs generalsekretær António Guterres sier at FN vil samarbeide om å få til denne planen.

– Jeg ønsker velkommen og gir min fulle støtte til det arabisk-ledede initiativet for å mobilisere støtte til gjenoppbyggingen av Gaza, som ble tydelig uttrykt på dette toppmøtet, sier Guterres ifølge NTB.

Hamas støtter også Egypts forslag, som innebærer at Hamas må gi fra seg makten til en midlertidig, uavhengig administrasjon, før de palestinske selvstyremyndighetene kan overta. Selvstyremyndighetenes president Mahmoud Abbas sier ifølge NTB de er klare for å holde valg neste år, det første siden 2006.

I slutterklæringen fra toppmøtet i Kairo heter det også at Egypt skal være vertskap for en internasjonal konferanse i FN-regi om gjenoppbyggingen av Gaza, og at et fond skal etableres av Verdensbanken.

---

Dette er Egypts plan for Gaza:

Planen anslås å koste 53 milliarder dollar – eller nesten 600 milliarder kroner.

I den første fasen skal man starte arbeidet med å fjerne udetonerte eksplosiver og over 50 millioner tonn bygningsrester som ligger igjen etter de israelske angrepene og sprengningene.

Hundretusener av midlertidige hjem skal settes opp for å gi palestinerne husly mens gjenoppbyggingen pågår.

Bygningsrestene skal resirkuleres, og noe av det skal brukes som fyllmasse for å utvide Gaza med områder langs kysten.

Deretter skal det bygges «bærekraftige og grønne» boligområder og byer med fornybar energi. Gazas landbruksområder skal renoveres, og det skal lages industrisoner og store parkanlegg.

Planen innebærer også at Gaza får en egen flyplass, en fiskehavn og en havn for handelsskip. Også i Oslo-avtalen var planen en egen flyplass og havn for Gaza, men prosjektene ble aldri realisert ettersom fredsprosessen brøt sammen.

Kilde: AP/NTB

---