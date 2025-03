Trump hevder Trudeau må gjøre mer for å løse tollstrid

Det melder nyhetsbyrået AFP, etter at de to hadde en samtale onsdag. Trump skal også ha sagt at Trudeau må gjøre mer for å løse tollstriden mellom USA og Canada.

Trump har innført 25 prosents toll på canadiske varer, og Trudeau har svart med 25 prosents toll på amerikanske varer som importeres til Canada.

– USA har startet en handelskrig, og Canada kommer ikke til å trekke seg, sa Trudeau tirsdag.

