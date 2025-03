Belarus tilbyr seg å være vert for fredsforhandlinger

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Da kan USA være med på forhandlingene, sa han i et videointervju med den amerikanske internettpersonligheten Mario Nawfal. Intervjuet ble tatt opp 27. februar.

– Si til Trump at jeg venter ham her sammen med Putin og Zelenskyj, sa den belarusiske presidenten ifølge det statlige nyhetsbyrået Belta.

Lukasjenko er en nær alliert av president Vladimir Putin og blir omtalt som Europas siste diktator.

Belarus ble ilagt strenge vestlige restriksjoner etter at russiske styrker fikk bruke Belarus som springbrett for invasjonen av Ukraina for tre år siden.

Lukasjenko svarte med å styrke båndene til Kreml og har med hjelp fra Putin siden festet grepet om makten ytterligere.